Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до 14 Фото: Евгения ХИЛЬКО

Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в городе Ейск в Краснодарском крае выросло до 14 человек. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

Как сообщается в заявлении пресс-службы министерства ГО и ЧС, тело погибшего мужчины было найдено в ходе разбора завалов. Ранее сообщалось о 13 жертвах и 19 пострадавших в результате происшествия.

«Найдены останки человека. Общее число погибших выросло до 14», - приводит ТАСС заявление, сделанное в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Напомним, днем ранее, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Судно упало прямо во дворе 9-этажки. В результате разлива топлива загорелся жилой дом. Сообщалось, что двое пострадавших готовятся к экстренной отправке из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.