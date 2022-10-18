Суд в Москве арестовал россиянина Павла Пищулина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский гражданин Павел Пищулин во вторник, 18 октября, арестован Лефортовский суд Москвы и отправил в СИЗО по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Как сообщается в правоохранительных органах, россиянин ранее был судим за экстремизм.

Правоохранители заявили, что Пищулина ранее судили по статьям о «Публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете» и «Нарушении права на свободу совести и вероисповедания». «Ему было назначено два года условно по первой статье и 180 обязательных часов по второй», - приводит ТАСС заявление, сделанное в правоохранительных органах.

Тем временем в пресс-службе Лефортовского суда уточнили агентству, что арестованный ранее был судим, однако не указали, по какой именно статье. Информация о судимости Пищулина также указана на его странице «ВКонтакте».