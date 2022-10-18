Минобороны Литвы сообщил о детально разработанных планах на случай объявления мобилизации в стране Фото: REUTERS

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, выступая перед журналистами, заявил, что у ведомства есть подробный план на случай объявления мобилизации в стране, который разработан максимально детально и учитывает выполнение поставленных структурам задач и активацию необходимых резервов.

"У нас есть мобилизационные планы, есть оружие. Конкретные цифры, естественно, не называются, - заявил он. - В этих планах - они достаточно детальные - предусмотрено, кто какое задание по мобилизации должен выполнять, какие резервы могут быть привлечены к работе".

Анушаускас уточнил, что план подкреплен материальными ресурсами. Под этим он подразумевал, что Литва обеспечит мобилизованных граждан оружием и снаряжением.

"Проблемы могут возникнуть с тяжелой военной техникой, часть которой передана Украине", - сказал Анушаускас. Техническое оснащение, по его словам, необходимо восполнить.

"Это компенсируется ускорением закупок. Сегодня, например, мы сообщили о приобретении бронированных автомобилей", - отметил министр.

Закупки необходимого оборудования Литва совершит по контракту с США, подписанному еще в 2019 года. Согласно условиям договора, Америка обязуется организовать поставку 200 единиц техники. В планах также получить еще 300 бронеавтомобилей, вооруженных пулеметов калибра 12,7 мм.

Тем временем нарастает напряжение и на границах Белоруссии, которая выставила оборонительные формирования по всем пределам своей территории. Президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ в Астане заявил, что в Беларуси был введен режим контртеррористической операции в связи с угрозами, поступающими из соседних стран.

15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими для укрепления совместных военных группировок союзных государств.

А 17 октября Минобороны Литвы объявили о международных военных учениях, которые проходят на границе с Белоруссией. Участвуют в них около 3,5 тысячи военных из 10 стран.