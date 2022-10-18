Сергей Безруков рассказал о санкциях: "Первой с Днём рождения меня поздравила Канада!"

Сергей Безруков рассказал о попадании под санкции: "Первой с Днём рождения меня поздравила Канада!" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский актер Сергей Безруков рассказал, что узнал новость о попадании в санкционный список Канады в свой день рождения. Во вторник, 18 октября, артисту исполнилось 49 лет. Он пошутил на этот счёт, поблагодарив канадские власти за такое поздравление.

«Первой с Днём рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились», - написал актер в своем Telegram-канале.

Напомним, в черный список, обновленный накануне Канадой, совместно с Сергеем Безруковым вошли Владимир Машков, Дмитрий Губерниев, а также Тина Канделаки. Всего же в расширенном санкционном списке, составленным канадскими властями, попали 30 известных российских граждан. Как писал сайт KP.RU, Канада ввела также санкционные ограничения против корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.