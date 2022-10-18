Кадыров рассказал, что его дети посетили зону спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о визите своих детей в зону несения службы чеченских бойцов в районах специальной военной операции в Донбассе.

"Внуки первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса. Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова. Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.