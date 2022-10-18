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Звезды18 октября 2022 13:29

Разведенная Екатерина Варнава получила предложение выйти замуж от Дмитрия Хрусталева

Юморист отметил, что это будет «неплохой вариант»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Разведенная Екатерина Варнава получила предложение выйти замуж от Дмитрия Хрусталева

Разведенная Екатерина Варнава получила предложение выйти замуж от Дмитрия Хрусталева

Фото: Кадр видео

Недавно разведенная юмористка Екатерина Варнава очень быстро получила предложение выйти замуж от бывшего ухажера и коллеги Дмитрия Хрусталева.

Свое предложение юморист представил в шутливой форме и опубликовал его в социальных сетях. Хрусталев выложил видео, в котором предлагает Варнаве родить ему детей, обещая при этом содержать ее, а также отмечая, что это будет «неплохой вариант». Кроме того он предложил коллеге возобновить отношения.

«Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя, Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?», - обратился Хрусталев к Варнаве в соцсетях, на что юмористка ответила «нет».

Варнава не так давно официально развелась с режиссером Александром Молочниковым. Пара была вместе несколько лет. Сообщалось, что супруги намерены стать родителями, однако произошел выкидыш.