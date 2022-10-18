Разведенная Екатерина Варнава получила предложение выйти замуж от Дмитрия Хрусталева Фото: Кадр видео

Недавно разведенная юмористка Екатерина Варнава очень быстро получила предложение выйти замуж от бывшего ухажера и коллеги Дмитрия Хрусталева.

Свое предложение юморист представил в шутливой форме и опубликовал его в социальных сетях. Хрусталев выложил видео, в котором предлагает Варнаве родить ему детей, обещая при этом содержать ее, а также отмечая, что это будет «неплохой вариант». Кроме того он предложил коллеге возобновить отношения.

«Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя, Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?», - обратился Хрусталев к Варнаве в соцсетях, на что юмористка ответила «нет».

Варнава не так давно официально развелась с режиссером Александром Молочниковым. Пара была вместе несколько лет. Сообщалось, что супруги намерены стать родителями, однако произошел выкидыш.