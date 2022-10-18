Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном Фото: REUTERS

Предложение о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном было внесено на рассмотрение украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - заявил Кулеба на онлайн-брифинге.

Также он добавил, что возможность восстановления всего комплекса отношений с Тегераном может обсуждаться только после прекращения якобы ведущихся поставок вооружения России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.