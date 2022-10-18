Владимир Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Самарской области как хорошую

Глава Самарской области встретился с Президентом России. Источник фото: официальный сайт Президента России.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и обсудил вопросы социально-экономического развития региона. Ситуацию оценили положительно.

- Я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки, - подчеркнул Владимир Путин.

В губернии продолжают реализовывать проекты, которые создают предпосылки для будущего развития. Самарская область, благодаря поддержке Президента страны и активной позиции главы региона, является лидером по многим показателям.

Также Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили динамику промышленного производства и развитие инвестиционного потенциала. Губернатор отметил, что экономика уже адаптировалась к санкциям и регион вышел на восстановление позиций. Работа с инвесторами укрепила позицию региона в национальном инвестиционном рейтинге, что повлияло на занятость населения и снижение безработицы.

Отдельное внимание уделили оказанию помощи жителям Донбасса. Проект «Жены героев», зародившейся на самарской земле, вдохновляет и поддерживает тех, кто находится в тылу. В регионе проводят комплексную работу с семьями военнослужащих. Самарская область первый регион в стране, в котором приступили к созданию паспорта семьи военных.