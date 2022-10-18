Почти 15 тысяч британцев подписали петицию за возвращение к власти экс-премьера Бориса Джонсона

Петиция за возвращение Джонсона была опубликована 15 октября 2022 года и быстро находит сторонников инициативы Фото: REUTERS

Британский информационный ресурс Сonservative Рost опубликовал в сети 15 октября 2022 года петицию о возвращении к власти бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. И менее чем за три дня документ поддержало почти 15 тысяч граждан королевства. О статистике отчитался ресурс в своем Twitter.

"Мы (собрали) почти 15 тысяч подписей!" - пишет Сonservative Рost.

Авторы петиции отмечают, что экс-премьер Джонсон был "недемократично смещен с должности маленькой группой заговорщиков среди парламентариев". По их словам, кандидатуру политика некогда поддержало 14 млн британцев.

Администрация информационного портала Сonservative Рost выражает надежду, что возвращение Джонсона предотвратит "электоральную катастрофу" на следующий выборах в парламент.

После того как петиция "Верните Бориса" была создана, она набрала более тысячи подписей менее чем за час. В первый день петицию подписали более пяти тысяч человек, отмечается в Twitter.

Действующий премьер-министр Лиз Трасс уверена, что нынешнее положение в Соединенном Королевстве не способствует смене руководства и в отставку идти отказывается, несмотря на призывы парламентариев-консерваторов.

При этом, если верить показателям британского опросника, 80% граждан негативно оценивают деятельность нынешнего главы правительства, причем из них 62% - крайне негативно. Одобрили действия Трасс на новом посту только 10% опрошенных, в то время как несколькими днями ранее этот показатель составлял 15%.