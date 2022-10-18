Медведев призвал совершенствовать целевое обучение в условиях технологической блокады и санкций

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Технологическая и санкционная блокада России сохранятся на неопределенное время, в связи с этим система целевого обучения в профильных вузах, которые готовят специалистов в сфере разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики, должна совершенствоваться, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Следует совершенствовать систему целевого обучения в профильных вузах в рамках федеральных государственных стандартов, более гибко подходить к программам с учетом актуальных запросов рынка и, конечно, расширять систему практической подготовки", - сказал политик в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Ранее Медведев оценил возможность переговоров России с Украиной в августе 2022 года. Он усомнился, что на возможных переговорах с Украиной в августе "будет о чем и с кем говорить".

Также ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал цену на газ до €5000 для ЕС – в 39 раз выше, чем для Беларуси.