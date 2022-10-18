Барак Обама заявил о необходимости определить границы помощи для Украины

Обама заявил о необходимости определить границы помощи для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что Вашингтону нужно определить границы финансирования поддержки Киева для того, чтобы избежать открытого противостояния с Москвой.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», - заявил экс-глава Белого дома в интервью Pod Save America

Как отметил Обама, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься о том, какое именно вооружение отправляется на Украину, а также «каким способом происходит поддержка». При этом сам бывший американский лидер отказался решать, где именно должна быть проведена такая граница поддержки для Киева.