Министр обороны Британии вылетел с необъявленным визитом в США для обсуждения помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился с ранее не объявленным визитом в Соединенные Штаты для обсуждения помощи Киеву. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами», - приводит издание слова представителя офиса премьер-министра Великобритании, который также отметил, что глава британского военного ведомства намерен «продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки» Киеву.

Тем временем, Evening Standard сообщает, что речь также пойдет о возрастающей ядерной угрозе из-за украинского кризиса. Отмечается, что Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по защите общин во вторник, 18 октября, вылетев в США для участия в саммитах в Пентагоне и Белом доме.

Заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что министр провел встречи с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в том времени, когда такие разговоры необходимы».