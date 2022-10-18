Госдума России приняла в первом чтении законопроект о заморозке накопительной части пенсий до 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России на пленарном заседании сегодня, 18 октября, приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.

"Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - уточняется в пояснительной записке к проекту закона.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 925,9 миллиарда рублей.

Ранее в Совфеде РФ рассказали, насколько вырастут пенсии россиян после индексации в 2022 году.

Напомним, дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году готовит Минтруд России. Индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция, отметили в министерстве.