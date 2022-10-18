Число пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 человек, фото: соцсети

Еще семь человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, количество пострадавших увеличилось до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.

"В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, некоторые из них обратились в медучреждение позже.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.