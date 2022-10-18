Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету малой дальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция во вторник, 18 октября, испытала баллистические ракеты местного производства. Испытания состоялись над Черным морем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем», - сказано в заявлении издания.

По словам источников агентства, ракету запустили в семь утра по местному времени с территории аэропорта, который расположен недалеко от портового города Ризе. Ракет пролетела 561 километр, после чего упала в море в районе порта Синоп.

Впервые Турция испытала баллистические ракеты собственного производства в марте 2018 года, когда провели тестирования ракеты малого и среднего радиуса действия Gokdogan и ракета дальнего действия Bozdogan. В июле 2022 года прошли новые испытания ракеты Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения. Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, обе ракеты поступят на вооружение до конца текущего года.