ЕК предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) предложила обязать страны Евросоюза (ЕС) делиться друг с другом газом в случае ЧП. Об этом сообщила пресс-служба комиссии. Инициатива предложена в ключе нового пакета мер по борьбе с кризисом энергетики.

"Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию”, - говорится в сообщении.

По мнению ЕК, подобное решение гарантирует любой стране-члену ЕС, которое столкнулось с чрезвычайной ситуацией, что она получит газ от других в обмен на “справедливую компенсацию”.

“Обязательство по обеспечению солидарности будет распространено на неподключенные государства с объектами СПГ при условии, что газ может транспортироваться в государство-член, где он необходим", - предполагается в инициативе.

Мера оптимизирует использование СПГ и трубопроводов в ЕС. Помимо этого Еврокомиссия предлагает делиться информацией об имеющихся мощностях, а также разработать новые механизмы, которые исключают возможность резервировать мощности и ограничить самостоятельность их использования операторами рынка.

Буквально вчера, 17 октября, в Еврокомиссии рассказали о намерении создать механизм ограничения волатильности цен на газ на базе виртуального хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. Это поможет избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам.