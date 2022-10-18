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Политика18 октября 2022 14:52

США не планируют вводить санкции против российского зерна и удобрений

Об этом сообщила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США не планируют вводить санкции против российского зерна и удобрений

США не планируют вводить санкции против российского зерна и удобрений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу. Об этом заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

"Мы дали понять предельно ясно: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей по поводу экспорта Россией зерна или удобрений...", - заявила Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепа.

Ранее США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ. Кроме того, санкции приняты против оборонных предприятий России и главы Сбербанка Германа Грефа.

Также ранее США ввели санкции против физических лиц и оборонных предприятий Беларуси. В частности, ограничения были введены против 24 физических лиц, в том силе, министра обороны Беларуси Виктора Хренина, секретаря Совбеза Александра Вольфовича. А также ряда юридических лиц, среди которых и оборонные предприятия республики.