Израиль в последний момент отклонил запрос о телефонном с министром обороны Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль в последний момент отклонил свой же запрос на телефонный разговор с Министерством обороны Украины. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как передает издание, беседа между израильским министром обороны Бени Ганцем и его главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым должен был состояться в минувший понедельник, 17 октября. Инициатором телефонного разговора, по словам источника издания, был Израиль. Тем не менее за несколько часов до назначенного времени страна отказалась от проведения переговоров.

При этом в канцелярии Министерства обороны Израиля опровергли данную информацию, отметив, что обычно не комментируют график главы ведомства. Тем временем, представители украинского министерства заявили, что им неизвестно о планировавшемся разговоре.

В последний раз Ганц и Резников общались в апреле 2022 года. Как писал сайт KP.RU, накануне, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во вторник, 18 октября, Киев собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО).