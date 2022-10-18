Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 14:59

Число погибших при крушении самолета в Ейске выросло до 15

Ранее ожоги тела 51-летнего пациента составили 80%
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших при крушении самолета в Ейске выросло до 15

Число погибших при крушении самолета в Ейске выросло до 15

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в городе Ейск, расположенного в Краснодарском крае, выросло до 15 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Пострадавший с ожогами скончался», - приводит ТАСС заявление замгубернатора, которая ранее сообщала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.

Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение о том, что число пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 человек.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Воздушное судно упало во дворе 9-этажки. Жилой дом загорелся в результате разлива топлива. Как сообщалось, что двое пострадавших готовятся к экстренной отправке из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.