Число погибших при крушении самолета в Ейске выросло до 15 Фото: Евгения ХИЛЬКО

Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в городе Ейск, расположенного в Краснодарском крае, выросло до 15 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Пострадавший с ожогами скончался», - приводит ТАСС заявление замгубернатора, которая ранее сообщала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.

Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение о том, что число пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 человек.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Воздушное судно упало во дворе 9-этажки. Жилой дом загорелся в результате разлива топлива. Как сообщалось, что двое пострадавших готовятся к экстренной отправке из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.