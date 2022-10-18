В Польше не видят необходимости отменять эмбарго на поставку угля из России Фото: REUTERS

Власти Польши не не считают необходимостью снимать эмбарго на поставки угля из России. Об этом заявила в эфире радио Zet ответственная за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

"Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования РФ, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала она.

Решение о запрете импорта угля из России, по словам министра, гарантирует Польше безопасность. Это касается всех граждан, в особенности старшего поколения. "Важна безопасность в широком понимании - военная безопасность и безопасность границ", - подчеркнула Москва.

Напомним, в сентябре 2022 года Польша заявила, что рассчитывает на импорт угля через Беларусь и латвийские порты. Власти страны говорили о главной проблеме угольного вопроса: главная проблема на сегодняшний день состоит не в том, чтобы купить уголь, а в том, чтобы его доставить.