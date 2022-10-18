Бровист Байгильдина: насыщенное окрашивание бровей вышло из моды в этом сезоне

Бровист и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина заявила, что насыщенное окрашивание и четкие линии бровей вышли из моды в этом сезоне.

По ее словам, восточный тип бровей сейчас сменяют европейский и скандинавский.

«По этой причине можно выделить главные антитренды последних нескольких сезонов — излишняя яркость и броскость бровей. Насыщенное окрашивание, идеально четкие линии — это то, чего следует избегать в новом сезоне», — сказала она в беседе с "Газета.ru".

Она посоветовала сохранять естественную форму бровей с легкой небрежностью и отдавать преимущество натуральным оттенкам.

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