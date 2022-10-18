Президент Хорватии высказался против подготовки украинских военных на территории своей страны

Президент Хорватии Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович высказался против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Такое заявление глава государства и верховный главнокомандующий сделал в ходе своего выступления во вторник, 18 октября.

«Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю», - заявил хорватский лидер, выступая перед журналистами.

Ранее, что главы Министерств иностранных дел стран – членов Европейского союза в ходе заседания в Люксембурге окончательно одобрили запуск тренировочной миссии EUMAM, во время которой европейцы будут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщалось, их подготовка будет начата в середине ноября текущего года, планируют обучить не менее 12 тысяч украинских военнослужащих, однако, согласно плану, в дальнейшем их число может быть увеличено.