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Происшествия18 октября 2022 15:11

Мурашко сообщил, что для оказания медпомощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое

Достаточно и специалистов, и лекарств, уточнил глава Минздрава РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мурашко сообщил, что для оказания медпомощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, фото: соцсети

Мурашко сообщил, что для оказания медпомощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, фото: соцсети

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при крушении самолета Су-34 в Ейске всего достаточно и хватает, сообщил сегодня, 18 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Всего хватает, всего достаточно: и специалистов, и лекарственных препаратов, все есть", - уточнил Мурашко журналистам.

К настоящему моменту стало известно, что число пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 человек. Об этом сообщили в спецслужбах Краснодарского края.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.