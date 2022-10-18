Сын Бари Алибасова собирается открыть вебкам-бизнес с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын Бари Алибасова накопил долг свыше 8 миллионов рублей за создание вебкам-студии. Кредитная организация требует вернуть 8 миллионов 395 тысяч рублей основного долга, пошлину - 56 тысяч, а также проценты за пользование денежными средствами исходя из ставки 11,4 процента годовых и неустойку за каждый день просрочки.

Как стало известно программе Пятого канала «Светская хроника», модели студии общаются с клиентами и раздеваются перед камерой. Однако Бари уверяет, что его девушки ведут себя пристойно.

«Это все родилось из вебкама. Мы решили вместо онлайн-порно делать спектакли без порнографической истории, но с каким-то эротическим подтекстом», — поделился планами Бари-младший.

Актрисы из «Эротическеского онлайн-театра», как Бари назвал свое детище, читают стихи, танцуют, ведут светские беседы. Первое представление помогал срежиссировать Алибасов-старший.

Единственная проблема, с которой столкнулся Бари-младший, это поиск квалифицированных кадров. Но Алибасов нашел выход. Он решил самостоятельно заняться обучением вебкам актрис и открыть институт. На помощь планирует призвать бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину. Хочет предложить ей стать деканом по актерскому мастерству. В обмен на опыт Алибасов собирается отдать артистке одну из комнат в доме в личное пользование.

«Если грудь не показываешь, то, безусловно, надо собирать донаты отыгрыванием интересного образа. И я думаю, что Лидия Николаевна, если воспользуется нашим предложением проживания на море, не погнушается провести несколько мастер-классов для наших вебкам актрис», — сказал Бари-младший.

Алибасов надеется, что новый бизнес принесет ему хороший заработок и поможет рассчитаться с долгами.

Ранее модель из Лисичанска, устроившаяся в легальную вебкам-студию Бари Алибасова — младшего, разочаровалась в работе и выкрала камеры с собственными съемками. Об этом предприниматель рассказал телеканалу «360». Алибасов-младший признался, что у него 15 вебкам-студий в стране, однако подобный инцидент произошел впервые.

Как до этого рассказывал Life.ru, российский музыкант и продюсер Бари Алибасов давно привлекает внимание не творческими успехами, а странными выходками. На этот раз 75-летний Бари Каримович поделился с подписчиками видео прогулки по столице. И всё бы ничего, но по Москве заслуженный артист России шёл почему-то босиком, держа туфли в руках.