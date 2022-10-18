Европарламент призвал страны ЕС скорее принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство Фото: REUTERS

Европарламент обратился к странам ЕС с просьбой о том, чтобы как можно скорее принять Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство. Об этом говорится в резолюции ЕП. В документе также поставлены сроки, в которые необходимо завершить процедуру. ЕП настаивает, что это сделать нужно до конца 2022 года.

"Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года", - говорится в документе.

По словам депутатов, Болгарии и Румынии уже много лет соответствуют всем необходимым требованиям для вступления в Шенгенское пространство.

Пограничный контроль, по мнению членов ЕП, является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран. Бессмысленные ограничения Евросоюза затрудняют передвижение работающих в других странах, препятствуют нормальному обмен товарами и услугами на общем рынке.

Решение об интеграции новых государств в Шенгенское пространство страны-члены ЕС должны принять единогласно.

Напомним, 15 октября, во время выступления на конгрессе социал-демократов в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза продолжать свое расширение на восток. Он считает, что это сделает более 500 миллионов людей свободными и равноправными гражданами и поможет еще больше усилить свое влияние в мире.

Он также призвал постепенно отходить от правила единогласия в вопросах внешней политики, налогообложения и иных моментах, когда ЕС отклоняет какую-либо инициативу из-за несогласия одной страны.