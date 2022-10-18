В Париже началась многочисленная манифестация с требованием повышения зарплат Фото: REUTERS

В Париже началась многочисленная манифестация, которая связана с межотраслевой забастовкой по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат из-за роста цен.

Как передает РИА Новости, акция стартовала после 14:30 (15:30 мск) на площади Италии. В манифестации принимают участие работники пищевой промышленности, торговли, транспорта, энергетики, а также образования и здравоохранения. Участники акции вышли на улицы с требованиями повышения зарплат, социальных выплат и пенсий, а также улучшения условий труда.

В Париже началась многочисленная манифестация с требованием повышения зарплат Фото: REUTERS

Сообщается, что в демонстрации также принимают участие сторонники движения «желтые жилеты» и различные молодежные организации. Кроме того, среди участников можно увидеть радикально настроенных молодых людей из black bloc.

Между демонстрантами и правоохранителями начались столкновения. Участники акции начали строить баррикады. Кроме того, они бьют витрины, поджигают мусорные баки, забрасывают полицейских стеклянными бутылками и дымовыми шашками.