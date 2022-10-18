США намерены обеспечить Украине “сильную” позицию для мирных переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планируют обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила сегодня. 18 октября, заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

"США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, в том числе, экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров", - заявила Донфрид в ходе брифинга.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.