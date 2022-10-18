Названы способы борьбы с думскроллингом Фото: Иван ВИСЛОВ

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева заявила, что широкое распространение в современном обществе получило такое явление, как думскроллинг, которое характеризуется навязчивой потребностью чтения плохих новостей.

Во-первых, важно определить, сколько времени человек тратит на прочтение негативной новостной интернет-информации. «Вы удивитесь, поняв, как много времени вы отдаете интернет-пространству, хотя тот же самый объем сведений могли бы получить, прочитывая новостную ленту по 20-30 минут утром и вечером. Зачастую в течение дня ключевое содержание новостей не меняется, они только обрастают подробностями и оценками посторонних для вас людей», — объяснила социолог в беседе с Lenta.ru

Во-вторых, стоит определить личностную значимость подобной информации конкретно для вас, то есть подумать о том, что нового узнали, где это понадобится, какую пользу принесет и так далее.

В-третьих, необходимо переключаться с негативной новостной ленты на позитивную. В лучшем случае это может быть интернет-контент с мастер-классами, видео-уроками, онлайн-школами, хорошей музыкой и подобным. Кроме того, хотя бы один раз в неделю можно попробовать выбраться на прогулку по улице или просто посидеть в сквере, отмечает Каменева.

Ранее психотерапевт Дарья Трошина заявила, что реакция на стресс у всех разная и зависит от личных качеств человека. Кто-то может впадать в оцепенение — человек лежит на диване и ничего не может делать. Кто-то испытывает панические атаки — чувство беспричинного страха. По ее словам, давно известен и «синдром наблюдателя». Суть его в том, что люди, которые наблюдают за каким-то произошедшим на другом конце света событии (например, за природным катаклизмом) — могут испытывать такое же состояние горя, как и те, кто находится в эпицентре бедствия, рассказывают "Известия".

До этого врач-кардиолог, профессор, заслуженный врач РФ, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников заявил, что функционирование нервной системы возможно при достаточном количестве витаминов группы B, E и А, аскорбиновой кислоты, а также магния и селена. Все это можно найти в жирной рыбе, ягодах и сельдерее. Кроме того, стоит обратить внимание на БАДы. Например, корень солодки способен снизить уровень гормона стресса, передает ФАН.