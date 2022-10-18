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Экономика18 октября 2022 15:43

Цена нефти марки Brent упала ниже 89 долларов впервые с 4 октября 2022 года

Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3-3,7%
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Цена нефти марки Brent упала ниже 89 долларов впервые с 4 октября 2022 года

Цена нефти марки Brent упала ниже 89 долларов впервые с 4 октября 2022 года

Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября текущего года опустилась ниже 89 долларов за баррель. Об этом следует из данных торгов.

По состоянию на 17.53 московского времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,72%, до 89,13 доллара за баррель, а минутами ранее стоимость опускалась ниже 89 долларов. Цена декабрьских фьючерсов на WTI опускается на 3,36%, до 81,7 доллара.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что администрация американского президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 миллионов баррелей нефти для сдерживания стоимости бензина. Отмечается, что это станет последним траншем в рамках объявленной ранее инициативы по продаже 180 миллионов баррелей из стратегического резерва. С начала действия данной программы Вашингтон продал примерно 165 миллионов баррелей.