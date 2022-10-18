Названо условие для блокировки YouTube в России Фото: REUTERS

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что российские власти не будут блокировать YouTube в стране до тех пор, пока не появится полноценной альтернативы видеохостингу.

Заменой YouTube для российских пользователей может стать отечественный сервис Rutube, считает Олег Матвейчев. Однако для этого пока не все готово, утверждает он в беседе с Lenta.ru.

По словам Матвейчева, говорить о полной блокировке видеохостинга в России рано.

Напомним, во вторник, 18 октября, стало известно о блокировке Совета Федерации на сервисе YouTube в соответствии с "правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций". Вся информация с них удалена без возможности восстановления, передает ОТР.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. Ведомство также потребовало пояснить причины введения ограничительных мер. Об удалении YouTube-каналов российских СМИ, в том числе принадлежавших ВГТРК, Google сообщила 25 февраля ,рассказывают "Известия".