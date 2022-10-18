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В мире18 октября 2022 15:59

Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с беспилотниками

Генсек альянса также призвал воспринимать риск применения ядерного оружия на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с беспилотниками

Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с беспилотниками

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время Североатлантический альянс поставит на Киеву «сотни» единиц оборудования, предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«НАТО в ближайшие дни … доставит (Киеву) системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех», - заявил генсек альянса в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики, отметив также, что необходимо всерьез воспринимать риск применения ядерного оружия на Украине, однако уточнил, что он невысок.

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что победа Москвы в украинском конфликте станет поражением Североатлантического альянса. В ходе пресс-конференции в преддверии заседания главы Министерств обороны НАТО генсек альянса отметил, что блок сохранит и усилит поддержку Украине для того, чтобы та была в состоянии «продолжать защищаться и освобождать территорию».