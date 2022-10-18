Минобороны Польши заключит соглашение по поставкам 288 южнокорейских РСЗО Chunmoo Фото: REUTERS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак завтра, 19 октября, подпишет в Варшаве рамочное соглашение по поставкам 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. Об этом говорится в сообщении МО Польши.

"Рамочный контракт на приобретение многоствольных пусковых установок Chunmoo предусматривает поставку 288 пусковых установок, из которых первые 18, интегрированные с польскими грузовыми машинами Jelcz, будут поставлены вместе с боекомплектом уже в 2023 году", - заявили в ведомстве.

Также уточняется, что, кроме пусковых установок, Варшаве будут поставляться в большом количестве ракеты высокой точности с дальностью до 70 км и тактические снаряды для ударов на расстояние до 300 км.

Вместе с тем сегодня, 18 октября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что у ведомства есть подробный план на случай объявления мобилизации в стране, который разработан максимально детально и учитывает выполнение поставленных структурам задач и активацию необходимых резервов. А недостающие военно-технические элементы будут, по его словам поставляться в ближайшее время, согласно заключенным ранее контрактам.

Белоруссия же, в свою очередь, настаивает на растущей угрозе на границах государства. В связи с чем президент Республики Александр Лукашенко уведомил о введении режима контртеррористической операции и организации совместных военных формирований России и Белоруссии. 15 октября первые эшелоны российских войск прибыли в Республику.