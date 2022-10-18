Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в Европе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия не видит смысла сохранять прежнее присутствие в странах Запада, будет переключаться на работу с другими, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах (Россия - прим. ред.). Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное – там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", - заявил министр на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад “стыдливо умалчивает”, что под санкции попали перевозящие зерно российские суда. В остальном у РФ нет проблем с обеспечением рынков зерном, отметил глава российского МИД.

Также ранее Лавров заявил, что недоговороспособность Запада очевидна. Сейчас во всем мире задумываются над борьбой с западным влиянием, сообщил глава МИД РФ.