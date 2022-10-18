Дэниел Крейг получил медаль ордена Святых Михаила и Георгия, которой награждали Джеймса Бонда Фото: Royal UK

Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд, сообщил Букингемский дворец.

"Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра – тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд", – приводит заявление дворца Ридус.

Ранее американский актер Дэниел Крейг получил военное звание, как у своего персонажа Джеймса Бонда - почетный командующий Королевским ВМФ. Согласно документу, звание присвоено за вклад в формирование позитивного образа британских военно-морских сил и поддержку семей военнослужащих.

Ранее сайт kp.ru писал, что тезку известного британского актера, известного по роли Джеймса Бонда, Дэниела Крейга обокрали в московском кафе. В правоохранительных органах рассказали, как неизвестное лицо тайно похитило его мобильный телефон марки Xiaomi, который лежал в наружном кармане пальто, надетом на молодом человеке.