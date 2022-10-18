Берлускони считает, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, об этом сообщило агентство LaPresse.

“Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами… Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой", - цитирует издание заявление политика

Берлускони говорил об этом на встрече с депутатами своей партии, которые собрались сегодня, 18 октября, в нижней палате парламента для выборов руководителя фракции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО станет пересечением "красной линии". Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен прилегать к границам России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте США заявили, что Украина по-прежнему должна иметь возможность вступить в НАТО. Об этом по итогам переговоров американской стороны с Россией в Женеве заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.