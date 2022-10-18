Владимир Путин оценил самарский патриотический проект «Жены героев»

Глава государства оценил проект и назвал участников молодцами

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе личной встречи представил президенту Владимиру Путину самарский патриотический проект «Жены героев». Проект с фотографиями жен военнослужащих, которые накинули на плечо китель мужа, был инициирован женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, который возглавляет Екатерина Колотовкина. Она сама стала одной из участниц и сфотографировалась для выставки. Рядом с фото женщин размещены трогательные письма их любимым героям. Открытие выставки на главной площади Самары было приурочено к 79-й годовщине освобождения Донбасса.

- Эту акцию провели женщины – жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», - рассказал президенту Дмитрий Азаров и вручил ему альбом с фотографиями.

Акция уже нашла отклик в сердцах женщин по всей стране. Сейчас она работает онлайн, чтобы принять в ней участие могла каждая жена героя. И сегодня эта акция уже шагает по стране, вдохновляя на подвиги защитников Отечества.

Глава государства оценил проект и назвал участников молодцами. Особенно Владимира Путина тронули две фото: на одном из них женщина беременна, а на втором уже стоит с младенцем на руках.

В Самарской области проводится целый ряд акций в поддержку специальной военной операции. Жители региона собирают помощь мобилизованным, дети отправляют открытки на фронт со словами веры и поддержки. Помощь и поддержку воинам, защищающим сегодня мир на Донбассе и нашу Родину, оказывают представители предприятий и бизнеса, общественных организаций, волонтеры.