Аналитик назвал снижение цен на газ иже 1200 долларов временным и пообещал обратный рост Фото: Михаил ФРОЛОВ

Биржевые цены на газ 18 октября упали ниже 1200 долларов за кубометр. Это произошло впервые с июня и причина в снижении спроса на голубое топливо. Основные закупки к зимнему сезону завершены, к тому же, цены на сырье бьют по бюджетам и не позволяют делать запасы впрок.

- Европа на фоне неспокойной ситуации на газовом рынке в июне-августе форсировала закупки газа для накопления запасов. Это создавало условия для повышения цен, - говорит «Абзацу» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Теперь же уровень закачки газа снижается, потребление сокращается, причем как в промышленном секторе, так и среди населения.

- При этом цены все равно слишком высокие. Даже 800 долларов за тысячу кубометров – это неадекватно много, - заключил эксперт.

Он прогнозирует, что это снижение временная передышка перед следующим скачком. В ноябре-январе начнется рост в связи со стартом отопительного сезона и ухода части поставок на азиатский рынок.