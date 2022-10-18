Cуровикин заявил, что обстановку в зоне спецоперации можно оценить как напряженную

Cуровикин заявил, что обстановку в зоне спецоперации можно ценить как напряженную Фото: REUTERS

Обстановка в зоне спецоперации в целом характеризуется как напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, сообщил сегодня, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений", - уточнил генерал.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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