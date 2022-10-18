Суровикин заявил, что Украина собирается использовать запрещенные методы войны в районе Херсона Фото: REUTERS

Есть данные о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона, заявил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, у российских военных имеются данные, согласно которым Киев может применить запрещенные виды оружия, наступая на Херсон. Суровикин подчеркнул, что ВСУ готовит массированный ракетный удар по плотине на Каховской ГЭС, а также планирует наносить ракетно-артиллерийские удары по городу без разбора целей.

Также натовские руководители требуют от ВСУ наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами, подчеркнул генерал.

"Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих украинских войсках, так и среди мирного населения", - заявил Суровикин в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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