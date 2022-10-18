Генерал Суровикин заявил, что ежесуточные потери Украины составляют от 600 до 1000 человек Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ежесуточно потери украинской армии составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил журналистам сегодня, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас другая стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника", - сказал генерал.

Также он пояснил, что таким образом не только минимизируются свои потери, но и существенно уменьшается число жертв среди мирных жителей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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