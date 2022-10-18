Генерал Суровикин заявил, что ни одна ПВО не может противостоять российским ракетам “Кинжал”

Ни одна ПВО не может противостоять российским ракетам “Кинжал”, заявил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

“СВО доказала эффективность имеющихся у нас вооружений. Выполнено более 34 тысяч боевых вылетов. Хорошо зарекомендовали себя ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО этой ракете не сможет противостоять и создать препятствия для достижения целей”, - рассказал генерал.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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