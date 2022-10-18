Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о добровольном выезде жителей из районов рядом с линией соприкосновения

Владимир Сальдо выступил с публичным обращением к жителям Херсонской области Фото: из соцсетей

Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо сообщил о том, что принято решение о перемещении жителей ряда муниципалитетов на левый берег Днепра.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего специального обращения к жителям обрасти, которое опубликовано в официальном телеграм-канале политика.

По словам Сальдо, в настоящее время объявлен добровольный выезд для жителей из ряда районов Херсонской области рядом с линией соприкосновения в целях безопасности. Также объявлено организованное перемещение гражданского населения на левый берег Днепра из-за угрозы затопления.

"Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, Правительство РФ предоставит жилищные сертификаты", - пояснил Сальдо.

Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях, добавил врио главы Херсонской области.

Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал Сергей Суровикин публично заявил о крайне напряженной обстановке в Херсонской области.

По словам высокопоставленного военного, "дальнейшие планы России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации". "Есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, по самому городу без разбора целей", - подчеркнул Суровикин.