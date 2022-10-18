Российская группировка на Украине методично "перемалывает" войска противника

Генерал Сергей Суровикин сделал важное заявление по поводу специальной военной операции РФ на Украине Фото: Минобороны РФ

Командующий российской Объединенной группировкой в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал Сергей Суровикин дал первое большое публичное интервью в этом статусе. В ходе беседы, показанной в эфире канала "Россия 24", Суровикин заявил, что во время СВО российская армия методично "перемалывает" войска противника.

"Для предотвращения власти украинские власти расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери составляют более сотни человек убитыми и ранеными. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, методично перемалываем противника", - сообщил российский военачальник.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск на Украине 8 октября нынешнего года. Решение о его назначении на данный ответственный пост принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Теперь именно Суровикин по согласованию с высшим военно-политическим руководством страны принимает ключевые решения в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный текст интервью генерала Сергея Суровикина, командующего Специальной военной операцией на Украине

Опубликован полный текст интервью генерала Сергея Суровикина, командующего Специальной военной операцией на Украине (подробнее)

Главное из интервью генерала Сергея Суровикина: обстановка на фронте, темпы продвижения и планы России

Генерал Суровикин рассказал об обстановке на фронте и планах продвижения России на Украине (подробнее)

Генерал Суровикин предупредил о грядущих непростых решениях в отношении Херсона

Главное, что сказал командующий Объединенной группировкой Российских войск в зоне спецоперации по складывающейся обстановке на Южном фронте (подробнее)