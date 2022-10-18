Генерал Суровикин заявил, что НАТО требует от Киева наступательных операций ВСУ на херсонском направлении

Сергей Суровикин сделал важное заявление о ходе специальной военной операции РФ на Украине Фото: Минобороны РФ

Высшее руководство НАТО требует от украинских властей проведения наступательных операций на херсонском направлении, сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

"Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения", - рассказал он в своем интервью, вышедшем в эфире телеканала "Россия 24".

Также Суровикин сообщил о "напряженной" ситуации на Херсонском направлении. По словам генерала армии, Вооруженные силы Украины вскоре могут применить запрещенные методы войны в районе Херсона.

"Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС", - подчеркнул Суровикин.

Ранее врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо публично заявил о том, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

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