Генерал Суровикин сообщил, что ВС России обеспечат безопасный выезд мирного населения из Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные Силы России обеспечат своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области, заявил сегодня, 18 октября, в интервью журналистам командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"В этих условиях нашей первоочередной задачей выступает сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения", - подчеркнул он, говоря о ситуации, сложившейся в Херсонской области в связи с планируемым наступлением ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный текст интервью генерала Сергея Суровикина, командующего Специальной военной операцией на Украине

Опубликован полный текст интервью генерала Сергея Суровикина, командующего Специальной военной операцией на Украине (подробнее)

Главное из интервью генерала Сергея Суровикина: обстановка на фронте, темпы продвижения и планы России

Генерал Суровикин рассказал об обстановке на фронте и планах продвижения России на Украине (подробнее)

Генерал Суровикин предупредил о грядущих непростых решениях в отношении Херсона

Главное, что сказал командующий Объединенной группировкой Российских войск в зоне спецоперации по складывающейся обстановке на Южном фронте (подробнее)