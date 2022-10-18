В Ейске многодетная семья чудом выжила при крушении самолета на дом

Мария Живулина с мужем и четырьмя детьми с содроганием вспоминает вечер 17 октября. Около 18 часов во время учебно-тренировочного полета на жилой дом рухнул Су-34. Несколько квартир загорелись, разрушены перекрытия, 14 человек погибли.

Живулины в этот момент находились на пятом этаже в своей квартире. С родителями была двухлетняя дочка, старший сын гулял на улице, а средние дочка и сын были в школе.

- Я выскочила на балкон и увидела, что второй и третий подъезды в огне. Мы живем в пятом. Мелькнула страшная мысль, что нас бомбят. Схватили с мужем дочку и выбежали из дома, - рассказывает Мария интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На улице дым и крики горящий людей, пламя стремительно распространялось по дому до 9 этажа.

На улице женщина отыскала всех детей, никто из них не пострадал. Сейчас многодетная семья размещена в гостевом доме, они с нетерпением ждут, когда им разрешат вернуться в свою квартиру.

- Вроде бы, завалы разобраны, опасности обрушения нет. Думаем, что вернемся, - надеется Мария.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Газете.Ru», что пилоты, управлявшие истребителем-бомбардировщиком Су-34, который 17 октября потерпел крушение в Ейске, предположительно, не имели возможности избежать столкновения с жилым домом из-за низкой скорости и недостаточной высоты.

В доме выгорело более 70 квартир, власти обещают выплатить компенсацию пострадавшим и семьям погибши, а также помочь с жилищным вопросом, передает Life.