Генерал Суровикин рассказал о наращивании численного состава и резервов ВС РФ в зоне спецоперации

Сергей Суровикин рассказал о действиях российских войск в зоне проведения СВО Фото: Минобороны РФ

В зоне проведения спецоперации РФ на Украине российская группировка войск активно наращивает свой численный состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения, сообщил генерал армии Сергей Суровикин.

"Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения", - сообщил российский военачальник, занимающий пост командующего Объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО, в своем интервью, которое было показано в эфире телеканала "Россия 24".

Суровикин добавил, что российские Вооруженные силы в настоящее время активно наносят удары высокоточным оружием по инфраструктурным и военным объектам на территории Украины, что приводит к снижению боеспособности ВСУ.

Генерал уточнил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные противостоят преступному киевскому режиму, который постоянно толкает подконтрольных ему людей на смерть.

Также Суровикин рассказал о "напряженной" обстановке в зоне СВО. Особенно непростая ситуация, по его словам, наблюдается сейчас на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Генерал Суровикин был назначен на пост командующего Объединенной группировкой войск (сил) РФ в районе проведения СВО 8 октября 2022 года. Решение об этом по согласованию с руководством страны принял министр обороны России Сергей Шойгу.

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