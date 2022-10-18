Суд обязал Facebook* выплатить тренеру Хохлову 65 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солнцевский суд Москвы по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова обязал соцсеть Facebook* выплатить спортсмену 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии, сообщил сайт “КП Спорт”.

"Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook* выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в- как компенсацию морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Хохлов попросил суд обязать Facebook* разблокировать все упоминания его фамилии в публикациях и комментариях. Также он потребовал выплаты ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Как пояснил представитель спортсмена, Хохлов как публичный человек заинтересован в упоминании его имени, но из-за блокировок этого не происходит. Соцсеть,как отмечал сам спортсмен, помечает его фамилию как "враждебное высказывание".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов покидает “Ротор”. Волгоградский клуб сообщил о расторжении контракта с главным тренером.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской