Пентагон заявил, что у США нет доказательств поставок Ираном в Россию ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Соединенных Штатов нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Я видел сообщения в прессе по этой теме. У меня нет никаких подтверждающих данных в настоящее время" - ответил Райдер на вопрос по поводу возможных поставок Ираном ракет класса "земля-земля".

В минувшее воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщало издание Washington Post. Отмечалось, что Тегеран якобы готовится поставить Москве ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно, написало издание.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.