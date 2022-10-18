Сальдо сообщил, что Украина угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об опасности затопления территорий правобережной части области в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

"Есть непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", - написал Сальдо в своем Telegram-канале сегодня, 18 октября.

Также он добавил, что украинская сторона накапливает силы для крупного наступления. Россия, в свою очередь, создала военную группировку, чтобы отбить это наступление, отметил Сальдо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.