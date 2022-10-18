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Политика18 октября 2022 19:55

Сальдо сообщил, что Украина угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области заявил об опасности затопления ряда территорий
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сальдо сообщил, что Украина угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС

Сальдо сообщил, что Украина угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС

Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об опасности затопления территорий правобережной части области в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

"Есть непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", - написал Сальдо в своем Telegram-канале сегодня, 18 октября.

Также он добавил, что украинская сторона накапливает силы для крупного наступления. Россия, в свою очередь, создала военную группировку, чтобы отбить это наступление, отметил Сальдо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.